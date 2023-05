Experten-Kritik an geplanten ORF-Novellen hält an

Dass die blaue Seite des ORF (orf.at) zu einem „crowding-out“ führt, also zur Verdrängung privater Angebote durch mehrheitlich staatlich finanzierte Angebote, könne die Medienökonomie mangels solider Datengrundlage nicht verlässlich beantworten: „Analogien aus anderen Märkten greifen im Mediensektor oft nicht“, sagt Karmasin. Er kritisiert, dass es zu wenig Förderung unabhängiger Medienforschung gibt, um solche Studien zu ermöglichen. In der neuen Qualitäts-Journalismus-Förderung sind 50.000 Euro für Medienforschung vorgesehen. "Das kompensiert den Ausfall der ÖNB-Förderungen aus dem Jubiläumsfonds in diesem Bereich fast gar nicht", meint der Experte.

Karmasin stellt auch in Frage, "ob eine stärkere Reglementierung von ORF.at die Zahlbereitschaft für digitale Abos bei anderen Anbietern steigert". Er verweist darauf, dass die New York Times gerade angekündigt habe, ihre Paywall wieder zu reduzieren. "allerdings in einem ganz anderen Marktverhältnis. Es gibt international die Vermutung, dass nationale Werbemärkte von traditionellen Medien ohnehin weiterhin die Tendenz haben zu den Big Five abzufließen, also zu personalisierter Werbung in anderen Kontexten."

Als "Big Five" bezeichnet man die Tech-Riesen Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) und Microsoft.