Protest mit leeren Titelseiten: Viel Aufsehen, Ministerin schweigt

Es wäre nicht die Medienbranche, wenn es nicht auch Debatten zwischen den Medien gegeben hätte: Der Falter sieht in der Aktion lediglich einen „Angriff auf den ORF“, prominente ORF-Journalisten argumentierten auf Twitter für den eigenen Arbeitgeber.

Die Opposition aber signalisiert Verständnis: „Die heutigen Zeitungscover belegen die derzeitige Situation: Die Medienlandschaft in Österreich steht unter einem enormen Druck. Es braucht dringend eine Antwort auf die Frage, wie wir in Zukunft sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger vertrauenswürdige Nachrichten erhalten“, sagte etwa Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger, die auch warnte: „Österreich darf nicht Ungarn werden.“

Auch die FPÖ – deren Anhänger laut ORF-„Report“ Journalisten am 1. Mai mit „Lügenpresse“-Rufen niederschrien – sorgt sich um die Pressefreiheit und fordert laut Aussendung, dass „die Möglichkeiten der Regierung zur Einflussnahme auf Medien zurückgedrängt werden“ müssten. Die Entpolitisierung des ORF fällt in Österreich den Parteien traditionell jedoch nur dann ein, wenn sie gerade in Opposition sind. In diese Richtung gab es bei der bisherigen Debatte rund um das neue Mediengesetz in der schwarz-grünen Regierung keinerlei Bewegung.