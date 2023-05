Ö3-Chef Georg Spatt verlässt den ORF

Einen Plan für die Zeit nach dem ORF gab er noch nicht bekannt - außer "Abstand gewinnen, ausruhen und bei mir selbst nach neuer Begeisterung, nach neuen Herausforderungen und vielleicht überraschenden Antworten zu suchen.“

Als Ö3-Chef war Spatt bereit, den Sender, der auch kommerziell für den ORF mit etwa 50 Werbemillionen wichtig ist, immer wieder neu zu denken. Das hielt die Reichweiten hoch, wie auch der jüngste Radiotest belegt: In der Gruppe der 14- 49-Jährigen konnte Ö3 die Reichweite von 34,6 auf 35,5 Prozent ausbauen. Um das abzusichern, forderte er in den vergangenen Jahren intern wiederholt, die Radioflotte des Öffentlich-Rechtlichen anders aufzustellen. Das hat Radiodirektorin Ingrid Thurnher auch für Mitte des Jahres in Aussicht gestellt. In der Kritik nach innen wird ihm eine gewissen Gnadenlosigkeit nachgesagt.