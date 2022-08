ORF-"Sommergespräche"-Start: Im Schnitt 590.000 sahen Meinl-Reisinger

Zum Auftakt der traditionellen ORF-"Sommergespräche" mit den Parteichefinnen und Parteichefs der Parlamentsparteien waren am gestrigen Montagabend im Schnitt 590.000 Zuschauer mit an Bord, was einem Marktanteil von 22 Prozent entsprach. Das Gespräch von NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger mit dem Moderatoren-Duo bestehend aus Julia Schmuck und Tobias Pötzelsberger erreichte laut einer Aussendung des ORF am Dienstag bis zu 696.000 Interessenten.