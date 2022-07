Sie ist wohl eines der bekanntesten Gesichter des ORF, war jahrelang am Schirm zu sehen und ist seit Jahresanfang Radiodirektorin: Ingrid Thurnher. Am Mittwoch (6. Juli) wird die Moderatorin und Journalistin 60 Jahre alt. Schon seit 35 Jahren ist sie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig, wo sie im Laufe ihrer Karriere viele Stationen durchlaufen hat. Sie war Radiojournalistin, Moderatorin von Fernsehsendungen wie "ZiB1", "ZiB2" und "Im Zentrum", sowie Chefredakteurin bei ORF III.

Thurnhers Karriere im ORF begann 1985

Am 6. Juli 1962 kam Ingrid Thurnher in Vorarlberg auf die Welt. Im Alter von neun Jahre zog sie schließlich mit ihrer Familie nach Wien. Nachdem sie das Franz-Schubert-Konservatorium erfolgreich absolviert hatte, startete ihre Karriere 1985 als TV-Ansagerin beim ORF. Danach war sie fünf Jahre lang als Redakteurin und Moderatorin im Landesstudio Niederösterreich tätig. Anschließend wechselte sie in die Innenpolitik beim Hörfunk in Wien. Ab 1995 arbeitete sie schließlich zwölf Jahre lang als "ZiB2"-Moderation.

Legendäres Otto-Waalkes-Interview

1997 führte sie ihr berühmtestes Interview mit dem Comedian Otto Waalkes und blieb damit ganz Österreich im Gedächtnis. Dabei kam sie so gut wie nie zu Wort, musste die Namensadaption "Turnschuh" über sich ergehen lassen und wurde in der eigentlich sehr ernsten TV-Sendung ungeniert umarmt. Zu guter Letzt versteckte sich der Ostfriese auch noch unter dem Tisch. Ein Lächeln konnte sie dabei nicht ganz unterdrücken. Bis heute wird sie auf diese "ZiB2"-Ausstrahlung angesprochen.