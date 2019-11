ORF-Programm 2020: Comeback für Peter Rapp, Kochshow für Silvia Schneider

Die ORF-Programmpläne für das neue Jahr sind da: Silvia Schneider und Peter Rapp werden in ORF2 durch eigene Sendungen führen, in ORF1 arbeitet man weiter an Infosendungen.

ORF1: Vorabend wird umgebaut

Beim Einser-Kanal wird der quotengebeutelte Vorabend neu aufgestellt: Schon ab Dezember soll – wie bereits bekannt – das neue Quiz "Q1 Ein Hinweis ist falsch" mit Oliver Polzer starten. Eine genaue Startzeit ist noch nicht bekannt und hängt auch von der Zukunft des davor laufenden "Magazin 1" ab – dieses soll verkürzt werden. In welchem Ausmaß, wird noch eruiert, wie Channel-Managerin Lisa Totzauer am Mittwoch vor Journalisten erklärte.

Es sei schwierig, "die richtige Erwartungshaltung auf das Format zu lenken", erklärte Totzauer die unter den Erwartungen zurückgebliebenen Quoten. In Zukunft wolle man das "Magazin 1" lockerer gestalten. Die Aufmerksamkeit für "klassische Hardcore-Politik" sei zu dieser Uhrzeit noch nicht ausgeprägt und werde in den Hauptabend in ein neues wöchentliches News-Magazin übersiedeln. Angedacht sind der Mittwoch oder Donnerstag, ein genauer Starttermin steht aber noch nicht fest.

Noch heuer soll Clemens Maria Schreiner mit der neuen Show "Fakt oder Fake" starten. Neu im ORF1-Programm ab 2020 ist "Das Leben ist schön", ein Reportage-Format mit humorvollem Blick, das im Februar starten soll. Angepeilt ist der Dienstag zwischen den "Sokos" und "Willkommen Österreich". Das große Show-Highlight wird 2020 wohl die 13. Staffel der "Dancing Stars" sein. Anlässlich "50 Jahre Austropop" soll es im Sommer fünf Ausgaben einer "Austropop-Chartshow" geben.

In Sachen Film- und Serienpremieren ist " Freud" zu nennen, eine achtteilige ORF-/Netflix-Koproduktion, in der Sigmund Freud in Wien auf Mörderjagd geht. Ende Jänner 2020 startet die zweite Staffel der Dramedy-Serie "Walking on Sunshine", die "Vorstadtweiber" gehen in die bereits 5. Staffel. Neu in die ORF1-Serienwelt kommt "Wischen ist Macht" mit Ursula Strauss.