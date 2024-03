Die Top-Verdiener im ORF: Kratky an der Spitze, ZIB2-Anchor Wolf weit dahinter

Spätestens am Sonntag muss der ORF laut neuer Transparenz-Verpflichtung jene Mitarbeiter und Angestellten ans Kanzleramt melden, die mehr als 170.000 Euro jährlich verdienen. Schon seit Wochen werden immer wieder diverse Gagenhöhen und Namen kolportiert. Weil nicht ausschließlich ORF-Zahlungen, sondern auch Einnahmen als Werbe-Testimonial oder für Vorträge oder Moderationen berücksichtigt werden, erwartet man vielen ORF-Stars sowie das Top-Management des ORF auf der Liste. Gerechnet wird mit insgesamt 62 der mehr 4000 Mitarbeiter umfassenden ORF-Belegschaft, deren Namen wohl am Dienstag veröffentlicht werden.

Die gesetzliche Transparenz-Vorgabe ist datenschutzrechtlich höchst umstritten, wird vom ORF-Betriebsrat vor dem OGH bekämpft, wurde aber von der Koalition aus ÖVP und Grüne so festgeschrieben – eine Lex ORF, die sonst für kein anderes Unternehmen in Österreich gilt und wohl dazu dienen soll, zu „disziplinieren“.

Publikumsliebling an der Spitze

An der Spitze stehen dürfte mit Ö3-Wecker-Mann Robert Kratky eines der ORF-Aushängeschilder, dessen Karriere unmittelbar an der Gunst des Publikums hängt. Ebenfalls vorne erwartet wird Pius Strobl, der noch vom ehemaligen ORF-Chef Alexander Wrabetz zurückgeholt wurde. Er macht nicht nur den Job von drei Hauptabteilungsleitern. Er ist vor allem dafür verantwortlich, dass das große ORF-Bau-Projekt, mit einem Volumen von jenseits der 300 Millionen, nicht aus dem Ruder gelaufen ist – wie sonst üblich bei Großbaustellen in Österreich.