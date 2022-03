ORF-Korrespondent Wehrschütz will heute Kiew verlassen

Zuletzt hat ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz darüber gesprochen, dass er demnächst mit seinem Team die ukrainische Hauptstadt verlassen wird. Für heute, Mittwoch, hat der Journalist angekündigt, sich nun definitiv absetzen zu wollen. „Heute machen wir das wirklich, einerseits aus Sicherheitsgründen, andererseits aber auch deswegen: Wenn man in der Stadt wirklich eingekesselt ist, und es würde Strom und alles ausfallen, dann können Sie auch nicht mehr berichten“, sagte Wehrschütz im Ö1-"Morgenjournal".

Man werde sich in ein Gebiet südlich von Kiew absetzen, um die Berichterstattung dort fortzusetzen. „Das ist zwar nicht ungefährlich, aber wir haben eine viel größere Bewegungsfreiheit als in Kiew“, erklärte der Südosteuropa-Korrespondent. Derzeit würden noch Züge aus der Stadt hinaus fahren, es würden auch noch Korridore für Autokonvois organisiert. Treibstoff sei aber knapp geworden, berichtet Wehrschütz.

Erwartung

Die Lage in der Nacht sei im Zentrum der Millionenmetropole zwar „völlig ruhig“ gewesen, für die nächsten Tage erwarte er aber, dass die russischen Armeekräfte „den Druck durch Beschuss psychologisch schrittweise erhöhen“ werden. Das gelte auch für andere Städte wie Mariupol. Möglicherweise geben die Russen dann noch einmal der in der Stadt verbliebenen Bevölkerung die Gelegenheit, diese zu verlassen, bevor „das richtige Bombardement“ einsetze. Das sei das, was er erwarte.

Aber: "Der WIderstandswille ist ungebrochen", meinte Wehrschütz heute außerdem in einem Fernsehbericht. Es gebe Berichte, wonach modernes westliches Kriegsmaterial bereits nach Kiew und auch Charkiw gebracht werden konnte (siehe Video oben).

Wehrschütz berichtete seit Beginn der russischen Invasion aus seinem Büro nahe des Präsidentenpalasts in Kiew für den ORF. Von dort aus absolvierte er u.a. auch eine Liveschaltung zum ZDF.

Der KURIER ist in der Ukraine mit den beiden Redakteuren Armin Arbeiter und Jürg Christandl vor Ort. Die Kollegen berichten aus der unter schwerem Beschuss liegenden Millionenstadt Charkiw im Nordosten des Landes.