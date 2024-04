ORF-Ethikkodex bringt strengere Regeln und dienstrechliche Konsequenzen

In der Mühle zwischen FPÖ-Chats und Gagen-Diskussion versucht ORF-Generaldirektor Roland Weißmann auch Schritte zu setzen, die das Unternehmen und seine Mitarbeiter weniger angreifbar machen. Am Dienstag hat der General den neuen Ethikkodex für alle Mitarbeitenden des Öffentlich-Rechtlichen in Kraft gesetzt. Er bringt erhebliche Einschränkungen u. a. bei Nebenbeschäftigungen, der Nutzung von Social Media sowie Vorgaben bei Tätigkeiten im (halb-)politischen Umfeld. Schon bisher bedurfte es für Nebenjobs der Genehmigung.

Weil mit dem Ethikkodex eine Dienstanweisung verbunden ist, können bei Verstößen auch arbeitsrechtliche Konsequenzen folgen. Nach Auftritten von „ORF-Gesichtern“ im politiknahen Bereich hatte ORF-Chef Weißmann im Vorjahr eine Ethikkommission zur Ausarbeitung des Kodex eingesetzt.