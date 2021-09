ORF-Direktoren-Wahl: Zores wegen Kärnten und Vorarlberg

Handlungsbedarf

Der designierte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der am Donnerstag sein Team aus zentralen Direktoren und Landesdirektoren dem Stiftungsrat zur Abstimmung vorlegt, weiß Bescheid. "Was passiert, hat Herr Weißmann in der Hand", so Jankovics, die auch von ORF-Mitarbeitern bezüglich Kritik an Kärnten-Landeschefin Bernhard aufgesucht wurde. Auch hier bestehe Handlungsbedarf, meinte Jankovics. Für das südliche Bundesland wurde daher auch der amtierende ORF-Technikdirektor Michael Götzhaber ins Spiel für den Direktorenposten gebracht. Bernhard dürfte trotzdem und obwohl sie im November das Regelpensionsalter erreicht, verlängert werden.

Auf Schiene

Im internen Tauziehen im ORF-Burgenland deutet mittlerweile alles auf eine Verlängerung des amtierenden Landesdirektors Werner Herics hin. Im Tiroler Landesstudio, das in den vergangenen Jahren durch interne Probleme auffiel, wird Radio-Wirtschaftschefin Esther Mitterstieler übernehmen. In Wien wird auf Brigitte Wolf, die in Pension geht, mit Radio-Innenpolitiker Edgar Weinzettlein Mann folgen. In Oberösterreich und Niederösterreich sind die Chefredakteure Klaus Obereder und Robert Ziegler als künftige Direktoren fix. Gerhard Koch wird in der Steiermark verlängert. TV-Magazin-Chefin Waltraud Langer wird künftig den ORF-Salzburg leiten. Damit erreicht Weißmann sein Ziel, den Frauenanteil in den ORF-Länderstudios zu erhöhen.

Hinsichtlich der vier zentralen Direktorenposten herrscht schon länger Klarheit. ORF III-Geschäftsführerin Eva Schindlauer wird Finanzdirektorin. Die Programmdirektion übernimmt Puls 4-Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz. Die Radiodirektion führt künftig ORF III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher. GIS-Chef Harald Kräuter kehrt als Direktor in die ORF-Technik. Bei den zentralen Direktorenposten zeichnet sich damit eine Erhöhung des Frauenanteils von derzeit 50 auf 75 Prozent ab.