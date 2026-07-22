ORF-Direktoren: Pig interviewt Shortlist-Kandidaten bereits ab Dienstag

Der neu gewählte ORF-Generaldirektor Clemens Pig geht bei seiner Team-Suche ins Finale. Wer einen Direktorenjob haben will, muss nun – auch terminlich – Flexibilität beweisen.

Bereits ab Dienstag wird Pig nämlich jene Kandidatinnen und Kandidaten zu Bewerbungsgesprächen bitten, die er und die Personalberater aus der Schweiz und Deutschland auf der Shortlist haben. Die entsprechende Sondierung der Bewerbungen auf Grundlage von Bewerbungsunterlagen und Scorecard-Bewertung wird bis Sonntag abgeschlossen sein. Sein Team wird Pig voraussichtlich am 6. August gegenüber den Stiftungsräten bekanntgeben.

Das geht aus einem Schreiben hervor, das der Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer Mittwochabend an die Gremienmitglieder versandt hat.