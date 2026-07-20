105 Bewerber für ORF-Direktionen, die Hälfte von ORF-Mitarbeitern

Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig hat die Qual der Wahl. Nicht weniger als 105 Personen haben sich für einen oder mehrere der ausgeschriebenen ORF-Direktionsposten beworben. Manche reichten Bewerbungen für mehrere der 13 Topjobs ein, womit in Summe 142 Bewerbungen vorliegen, so Pig gegenüber der APA. Zuletzt hatte er gegenüber dem KURIER noch gesagt, er werde die Zahl der Bewerbungen nicht veröffentlichen. Etwa die Hälfte kommt aus dem ORF, die andere bewirbt sich von extern. Größtes Interesse herrscht an der neu zu schaffenden Direktion „Audience & Plattformen“. Pig sprach angesichts der vielen Bewerbungen von einem „starken Zeichen für einen vitalen, attraktiven und zukunftsorientierten ORF“. „Sie zeigen eindrucksvoll die Aufbruchstimmung und die große Reform- und Begeisterungsfähigkeit im Unternehmen. Besonders freut mich das hohe Interesse an der neuen Direktion 'Audience & Plattformen'. Im Zusammenspiel mit allen eingegangenen Bewerbungen ist das ein klares Signal des ORF für die digitale Gegenwart und für die gemeinsame Zukunft des österreichischen Medienstandort“, hielt Pig fest.

Shortlist-Erstellung und Bewerbungsgespräche Die Bewerbungsfrist für die vier zentralen Direktionen - „Audience und Plattformen“, „Finanzen und Verwaltung“, „Programm und Brands“ sowie „Technologie und Innovation“ wie auch die neun Landesdirektionen - ist in der Nacht auf 15. Juli abgelaufen. Am 16. Juli erfolgte laut dem künftigen ORF-Chef die Prüfung der formalen Voraussetzungen der Bewerbungen. In der laufenden Woche werden nun Shortlists für die 13 Jobs erstellt. Ab 27. Juli sollen darauf basierend Bewerbungsgespräche geführt werden und ab 3. August die Nominierungen samt Begründungen an den ORF-Stiftungsrat geliefert werden. Die Entscheidung, ob das von Pig zusammengestellte Team auch bestellt wird, fällt am 11. August in einer Sitzung des Stiftungsrats. Für die Erstellung der Shortlists, die Bewerbungsgespräche und die Nominierungen greift Pig auf eine Scorecard-Matrix zurück, um ein transparentes, objektives, nachvollziehbares und nicht-diskriminierendes Auswahlverfahren sicherzustellen und damit dem Europäischen Medienfreiheitsgesetz (EMFA), dem ORF-Gesetz und der Geschäftsordnung des Stiftungsrats zu entsprechen. Die Scorecard-Matrix beinhaltet unterschiedliche Kriterien in den Kategorien „Basisanforderungen“, „Funktionale Anforderungen“ und „Management-Anforderungen“. Für die Landesdirektionen ist sie identisch, für die vier Zentraldirektionen variiert sie teils aufgrund direktionsspezifischer Anforderungen.