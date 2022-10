"ORF darf andere Medien nicht an die Wand drängen"

Mit ihrer Forderung, ORF.at abzudrehen, hatte Neos-Mediensprecherin Henrike Brandstötter im Sommer aufhorchen lassen. Sie habe nichts gegen ORF.at, betonte sie am Dienstag bei einer Podiumsdiskussion im Haus der Musik, "ORF.at macht eine ausgezeichnete Arbeit“. Jedoch sei die Seite "quasi werbefrei und kostenlos". Österreicherinnen und Österreicher seien es dadurch gewöhnt, Inhalte gratis im Netz zu konsumieren.

Private Medienhäuser seien aber darauf angewiesen, ihre Inhalte zu monetarisieren. Der ORF könne zudem seine audiovisuellen Inhalte an ORF.at anknüpfen. "Das sorgt für eine enorme Schieflage am Markt", so Brandstötter. Der ORF dürfe nicht so groß und mächtig werden, "dass er andere Medien an die Wand drängt."