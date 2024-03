Wer schaut die ORF-"Biester"? Die Antwort ist komplexer als die TV-Quote

Dass Menschen sich „Biester“ online anschauen und nicht im Fernsehen, ginge „klarerweise“ am sogenannten „Over-Night-Rating“ (also der Teletest-Quote, die am nächsten Tag abrufbar ist) „nicht spurlos vorbei. Aber man kann nicht prominent einen ORF-Player wollen – und dann mit alten Datenpunkten hantieren. Die ,Biester‘ sind genau dort gelandet, wo wir uns erhofft haben.“

Kleiner Schirm, großer Schirm

Zu diesen Streamingsehern kommen auch noch jene, die den Montagabend versäumen – und die Serie online nach-schauen. „Viele lassen nicht mehr am Montag um 20.15 Uhr alles liegen und stehen, nur weil etwas im Fernsehen ist.“ Wobei auch diese sogenannte Catch-Up-Quote nicht ganz unkompliziert ist: „Wer die ,Biester‘ auf einem großen Bildschirm nachschaut, wird noch in den Teletest eingerechnet“, sagt Groiss-Horowitz. Diese sogenannte endgültige Quote berücksichtigt die sieben Tage nach der Ausstrahlung und rechnet die Seher noch in die offizielle Quote ein.

Wer die „Biester“ nach der Ausstrahlung jedoch am Laptop oder Smartphone anschaut – also „streamt“ –, wird im Teletest aber nicht berücksichtigt. Was nicht heißt, dass diese Seherinnen und Seher nicht in die Quote einfließen. Die Frage ist nur, mit welchem Wechselkurs. Es ist davon auszugehen, dass gerade bei so einem Serienevent nicht nur eine Person am Computer schaut, sagt Groiss-Horowitz. Nur: Wie viele sind es jeweils? Diese Rechnung sei „Work in Progress“, betont Groiss-Horowitz. „Das repräsentativ hochzurechnen ist gar nicht so einfach. Alle Fernsehsender auf der ganzen Welt suchen Modelle, wie das zu machen ist. Dass es da noch diverse Unschärfen gibt, ist sonnenklar.“