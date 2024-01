"Biester": Das Leben chillen, aber auf de luxe

Neue Gesichter

Die Serie erzählt von vier jungen Frauen, zwei aus dem Gemeindebau in Floridsdorf und zwei aus der Villa in Döbling. Die einen wollen gewieft dem groschenzählenden Leben entkommen, die anderen müssen sich erstmals in ihrem Leben Gedanken darüber machen, wie sie den goldenen Löffel im Mund behalten. Die Schauspielerinnen Anna Pichler, Mara Romei, Theresa Riess und Fanni Schneider sind das große Plus: Sie sind ORF-untypisch einmal ganz neue Gesichter. Sie spielen authentisch, so lange ihnen keine Klischeeknüppel zwischen die Beine geworfen werden.