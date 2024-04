ORF-Betriebsrat kritisiert Berichterstattung zu Nebenbeschäftigungen

Widerspruch

Dieser Darstellung widerspricht nun der ORF-Betriebsrat in einem Schreiben an die Mitarbeiter von Ö3, Ö1 und FM4, das dem Kurier vorliegt, mit Nachdruck. „In den letzten Tagen hat - vor allem in den Boulevard-Zeitungen - eine Schlagzeile die andere gejagt rund um das Thema Nebenbeschäftigungen im ORF.“ So sei u. a. von einer „Entlassung“ die Rede gewesen. „Das stimmt so nicht, bitte glaubt daher nicht alles, was in den Zeitungen steht“, heißt es in dem Betriebsrats-Schreiben.

Der betreffende Kollege habe das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. "Eine nicht genehmigte Nebenbeschäftigung war dabei Thema, hat aber mit der Auflösung (des Arbeitsverhältnisses, Anm.) ursächlich nichts zu tun“, hält der ORF-Betriebsrat fest. Man hätte gegen eine Kündigung oder gar Entlassung „sofort rechtliche Schritte ergriffen, denn die aktuelle Rechtslage ist hier ganz klar.“ Tatsächlich ist eine Mehrfachbeschäftigung unzulässig, wenn die Höchstgrenzen der Arbeitszeit gebrochen werden oder sie nachteilige und unzumutbare Auswirkungen auf den Betrieb hätte, was im Einzelfall erst zu belegen wäre.