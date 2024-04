ORF: Trennung von Mitarbeiter, "klärendes Gespräch" mit zwei Ö3-Moderatoren

Mit einem Mitarbeiter habe man die Zusammenarbeit "aufgrund von nicht genehmigten Nebenbeschäftigungen einvernehmlich beendet", hieß es in einem ORF-Statement. Um wen es da geht, ist nicht bekannt.

Ein anderer Fall hat für mehr Aufmerksamkeit gesorgt. "Ein Instagram Posting, in dem zwei Ö3-ModeratorInnen eine Werbekampagne eines Unternehmens thematisieren, sorgt derzeit für Diskussionen", summiert der ORF. Laut Kronen Zeitung handelt es sich dabei um Philipp Hanser und Gabi Hiller. "Nach Prüfung und nunmehriger Kenntnis des Sachverhalts hat mit den beiden Mitarbeitenden ein klärendes Gespräch stattgefunden, in dem ihnen mitgeteilt wurde, dass derartige Tätigkeiten nach dem neuen Ethikkodex nicht mehr möglich sein werden", hieß es in der Aussendung des ORF.