Personalentscheidung: Wer beim ORF-Beitrag künftig für mehr Service sorgen soll

Es dürfte die letzte gewichtige Personalentscheidung der aktuellen ORF-Führung unter Ingrid Thurnher sein. KURIER-Informationen zufolge wird Bettina Parschalk – nach Ausschreibung und Hearings - nun dauerhaft die Führung der ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) übernehmen. Seit Mitte des Vorjahres lenkt sie die OBS bereits interimistisch. Deren damaliger Chef war nach einer Prüfung durch den Rechnungshof (RH) und sehr viel Kritik an der OBS-Arbeitsweise abgelöst worden. Generaldirektorin Thurnher wird demnach am 11. August, wenn auch das neue Direktoren-Team von Nachfolger Clemens Pig vom Stiftungsrat bestellt wird, einen entsprechenden Antrag stellen.

Auf Anfrage will der ORF noch nichts bestätigen: „Der Bewerbungsprozess für die Geschäftsführung der OBS läuft auf Hochtouren. Derzeit finden die abschließenden Hearings statt. Der ORF informiert, sobald eine Entscheidung getroffen ist.“ Kritik des Rechnungshofs Die OBS ging mit der Einführung des ORF-Beitrags per 1. Jänner 2024 aus der GIS hervor. Sie sorgt für das wirtschaftliche Rückgrat des Öffentlich-Rechtlichen. Für 2026 stehen brutto 789 Millionen an Beiträgen im Finanzplan. Allerdings könnte die allgemeine wirtschaftliche Lage mit vielen Beitragsbefreiungen hier dämpfend wirken. Netto bleiben dem ORF ohnehin deutlich weniger.

Der Beitrag ist seit Einführung auf 15,30 Euro abgesenkt (zuvor 18,59 Euro) und soll de facto bis 2029 eingefroren bleiben. Eine Erhöhung wäre im nicht so ganz parteifernen Stiftungsrat derzeit kaum durchzubringen. Kundendienst als Dienst am Kunden Die Entscheidung kommt nicht ganz überraschend und eröffnet die Möglichkeit zu Strukturänderungen und Synergien, wie sie auch der neue ORF-Chef Pig anstrebt. Denn Parschalk ist auch operative Leiterin des an sich gut angeschriebenen ORF-Kundendienstes. Allerdings fuhr man bisher zweigleisig, was dem Service der OBS nicht gutgetan hat, wie auch der Rechnungshof in seinem im März veröffentlichten Bericht festhielt.