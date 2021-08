"Oma Putz" Zdenka Hartmann-Prochazkova mit 95 gestorben

Die als "Oma Putz" bekannte Zdenka Hartmann-Prochazkova ist im Alter von 95 Jahren gestorben, wie tschechische Medien berichten. Die österreichisch-tschechische Schauspielerin war von 2010 bis 2020 in den Werbespots des Möbelhauses als Mitglied der Familie Putz zu sehen.

Die 1926 in Prag geborene Hartmann-Prochazkova studierte am Konservatorium in der tschechischen Hauptstadt und in Brünn. Sie trat an verschiedenen Theatern in Tschechien auf, aber auch im deutschsprachigen Raum - u. a. am Wiener Burgtheater. Außerdem spielte sie in zahlreichen deutschen und tschechischen Filmen.

2010 folgte sie Trude Fukar als "Oma Putz" nach, im Dezember 2020 verabschiedete sie sich in die Pension. Ihre Nachfolgerin ist Viktoria Brams.