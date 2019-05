Hinter den Kulissen von Lutz und der Familie Putz

Papa Max ist freier Schauspieler, demnächst bei den Festspielen auf Schloss Tillysburg mit dem Stück „Da Jesus und seine Hawara“ zu sehen. Als er mit 16 Jahren von seinem Lehrer gefragt wurde, was sein Traumberuf sei, habe er spontan mit "Schaufensterschläfer in einem Möbelhaus" geantwortet, erzählt Hubert Wolf. So hätte er die ganze Nacht um die Häuser ziehen können und tagsüber ausschlafen können. "20 Jahre später hab ich das mehr oder weniger geschafft", scherzt Wolf heute.

Cecile Nordegg, Mama Linda, ist Künstlerin und Sängerin in Frankreich und kommt gerade von einer Tour mit ihrer Crossover-Jazz-Band, die in San Salvador und Los Angeles Halt gemacht hat. Spielen wird sie auch beim Jazz-Festival in Wien. Nordegg, deren Mann in Wien als Maler tätig ist, wird heuer auch am Jazzfestival in Wien zu Gast sein.

Sohn Putzi, bei seinem ersten Dreh gerade einmal zehn Jahre alt, ist Stephan Bauer mittlerweile 29 Jahre, mit dem Wirtschaftsinformatikstudium fertig und IT-Projektleiter in der Life-Science-Branche. Auf seine Rolle im Werbefernsehen wird er selten angesprochen, sagt er. Und ans Aufhören denkt er nicht, die Drehtage werden einfach langfristig im Kalender blockiert.