Die Ö3-Moderator/innen Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll haben unzählige Gäste begrüßt: Sportfreunde Stiller, Josh., Sarah Connor, Chris Steger, Folkshilfe, Anna Sophie, Pia-Maria, Julian le Play, Prinz Grizzley & His Beargaroos, Reinhold & Laura Bilgeri, Cesár Sampson, die Philipp Lingg Band, Rian, Fäaschtbänkler und Wild Culture.

Sie alle haben live in der Ö3-Wunschhütte performt und das Ö3-Weihnachtswunder 2022 zwischen Gänsehaut und Partystimmung unterstützt. Beim mittlerweile traditionellen „Ö3-Adventsingen“ – dieses Jahr mit Lemo, Ina Regen und Julian le Play & Band – waren zwei Stunden lang live die Lieblings-Weihnachtshits der Ö3-Gemeinde zu hören.

Zwischenbilanz Ö3-Wundertüte: 300.000,-- Euro

Ö3-Senderchef Georg Spatt verkündete heute außerdem eine erste Zwischenbilanz der Ö3-Wundertüte 2022: 300.000 Euro für Familien in Not in Österreich sind bisher zusammengekommen. Hitradio Ö3 rief heuer bereits zum 18. Mal ganz Österreich auf, alte Handys umweltgerecht zu entsorgen und damit bargeldlos für Familien in Not in Österreich zu spenden.