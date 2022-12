Alles neu bei Ö3: Gabi Hiller wird Wecker-Moderatorin

"Ab jetzt den Ö3-Wecker zu moderieren fühlt sich für mich an wie Heimkommen. Begonnen hat diese wunderbare Geschichte vor einigen Jahren als Regisseurin des Ö3-Weckers, gefolgt von unzähligen Reportereinsätzen. In dieser Zeit habe ich vor allem von Robert (Kratky - Anm.) unendlich viel über das Medium Radio und 'how to do a morning show' gelernt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ich freue mich einfach darauf, gemeinsam mit Robert und Philipp das Land zu wecken und Menschen positiv in den Tag zu schicken", freut sich Gabi Hiller auf ihre neue Aufgabe.

Als Verkehrsredakteurinnen kann man frühmorgens übrigens jetzt auch die neuen Stimmen Daniela Schmidt (26), Sharon Talissa (27) und Cindy Podloucky (21) hören.