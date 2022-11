Ö3-Star Robert Kratky macht Social-Media-Pause: Menschen und Erinnerungen wichtiger

Mit über 95.000 Followern betreibt Ö3-Moderator Robert Kratky einen beliebten Instagram-Account, doch das nimmt viel Zeit in Anspruch. Jetzt verkündete er, dass er sich eine Social-Media-Pause gönnen möchte, oder, wie er es nennt, eine "Gedankenpause". Er spricht auch davon, dass er momentan keine gute Zeit hat.

"Danke für Eure lieben Nachrichten in den letzten Wochen, es war schwer zu übersehen, dass ich - so wie viele andere auch - keine sehr gute Zeit habe", postete er in seinen Storys.

"Mein ganzes Leben habe ich immer für Publikum gearbeitet und ich liebe meinen Job", führt er weiter aus.

Und sein Job sei nun mal der Ö3-Wecker. Instagram war anfänglich nur als Hobby gedacht, was sich aber mittlerweile fast zu einer Art Zweitberuf entwickelt hat. Es mache ihm zwar sehr viel Spaß und "zu unterhalten oder etwas zu bewegen ist täglich verlockend".

Aber es sei einfach zu zeitintensiv und er habe viele andere Sachen dadurch vernachlässigt. "Das Leben selbst und die wenigen Menschen, die uns wirklich nahe stehen", meint er.

Kratky plant erst wieder zum Ö3-Weihnachtswunder auf Instagram aktiv zu werden, in welcher Form es dann auf seinem Account weitergehen wird, weiß er noch nicht. "Sehr wahrscheinlich auf eine neue Art und Weise und ich hoffe, auf eine bessere als ich es bisher hingekriegt habe."

Jedes Buch dieser Welt ist besser als jedes Socialmediafeed, meint er. Auch, dass "Erinnerungen in deinem Herzen wertvoller sind, als ein Post in deinem Feed".

Nachsatz: "Und der einzige Mensch, den du wirklich erreichen solltest, ist der Mensch direkt neben dir."