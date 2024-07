Neuorganisation bei Ö3 geht weiter

Die von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann bestellten neuen Führungskräfte treten ihre Funktionen mit 1. August an.

„Jeden Tag schalten mehr als 4,5 Millionen Menschen in Österreich die ORF-Radios ein, Hitradio Ö3 zeichnet in der ORF-Familie für die meisten Touchpoints mit dem Publikum verantwortlich. Ich freue mich, dass sich Ö3 zur Absicherung dieses Erfolgs mit einer modernen Struktur und einem kompetenten und jungen Führungsteam neu aufstellt“, erklärt ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher in einer Aussendung. Sie ist überzeugt, dass die neue Stabstelle unter Albert Malli „unsere öffentlich-rechtlichen Audio-Inhalte bestens in der digitalen Welt platzieren“ wird.