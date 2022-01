Nicholas Hoult über "The Great"-Rolle: "Er ist ein verzogener Fratz"

Wie lange, wenn überhaupt, haben Sie überlegt, bevor Sie die Serie angenommen haben?

Ich liebe Tony McNamaras Projekte, ich kenne ihn ja von „The Favourite“. Daher habe ich gar nicht gezögert. Und es macht doch irrsinnigen Spaß, eine Figur zu spielen, die so lächerlich ist. Er ist als Zar aufgewachsen, und niemand hat es je gewagt Nein zu ihm zu sagen. Er ändert ständig seine Meinung, ist launenhaft, suhlt sich in Exzessen und ist manchmal richtig idiotisch. Und dann gibt es Szenen, in denen er den Schatten seines Vaters, Peter der Große, nicht abschütteln kann, seine Mutter vermisst, und auf einmal hat er eine menschliche Komponente. Obwohl er ein verzogener Fratz mit furchtbar schlechten Charaktereigenschaften ist, kommt manchmal auch das Gute in ihm durch.

Sie haben im Fernsehen begonnen, dann aber vorwiegend Filme gemacht. Mussten Sie sich wieder umgewöhnen für die Serie?

Ja. Die Arbeitstage sind länger, es muss alles schneller gedreht werden als bei einem Film, was bei diesen langen Dialogen schwierig ist. Auch der Übergang von einer Folge zur nächsten ist fließend, was es nicht leichter macht. Aber ich liebe es, dass ich so viel Zeit habe, mich in diese Rolle einzuleben.

Die Liebes- oder sollen wir sagen Sexszenen sind besonders komisch.

Ja, ich habe mehr als ein Take ruiniert, weil ich loskichern musste. Besonders in der Szene, in der sie es nicht schaffen, einen Erben zu produzieren und all diese seltsamen Hilfsmittel ausprobieren. Wo ihm die Hoden vereist werden, während Tante Elizabeth Gerten über Katharinas Körper schwenkt. Da wird es zur reinen Komödie, aber angeblich sind diese Heilmittel tatsächlich gut recherchiert worden.