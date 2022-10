Neuer Trailer zur finalen "Star Trek: Picard"-Staffel

In den neuen Folgen kommt es - wie bereits bekannt war - zu einem Wiedersehen mit dem Cast von "The Next Generation". Amanda Plummer aus "Pulp Fiction" ist zudem als Schurkin dabei, mit der es Picard aufnehmen muss. Brent Spiner wird erneut als Lore, Datas böser Zwilling, zu sehen sein und auch das Hologramm von Moriarty ist wieder zurück.

Die dritte und finale Staffel soll in den USA ab dem 16. Februar 2023 bei Paramount+ laufen, die bisherigen Staffeln sind hierzulande bei Amazon Prime Video zu sehen. Mit "Star Trek: Picard" war Sir Patrick Stewart 2020 in seine Rolle als Jean-Luc Picard zurückgekehrt, die er sieben Staffeln lang in "Star Trek: The Next Generation" verkörpert hatte.