"Star Wars"-Serie "Andor": Der Rebellen-Spion, der aus der Dunkelheit kam

Eine finstere Gestalt schleicht durch dunkle Gassen. Regen. Neonlichter. Der Mann geht in eine zwielichtige Bar, wo sich Sexarbeiterinnen anbieten. Das sieht eher nach „Blade Runner“ aus, aber sicher nicht nach „Star Wars“, das immer schon auf Familientauglichkeit achtete.

Der bärtige Mann mit dem ernsten Blick ist Fans der Sternen-Saga aus dem Kinofilm „Rogue One“ bekannt. Es ist Cassian Andor, der in der „Star Wars Story“ von 2016 maßgeblich daran beteiligt war, dass die Pläne des Todessterns in die Hände der Rebellen geraten konnten – unter Einsatz seines Lebens. Das Schicksal des Rebellenspions, der die Heldentat von Luke Skywalker in „Krieg der Sterne“ erst ermöglichte, ist bekannt, sein Werdegang wird nun in „Andor“ erzählt.