Neuer Streamingdienst Canal+: "In Österreich gibt es Luft nach oben"

Von "Vernon Subutex" bis "Komm, süßer Tod"

Wie wichtig lokale Inhalte sind, wird bei Canal+ immer wieder betont. Daher sei man auch in Gesprächen mit der heimischen Branche, etwa auch im Zuge der Diagonale in Graz. Eigenproduktionen in den Bereichen Doku, Film und Serie, auch Ko-Produktionen, seien angedacht. Aktuell finden sich unter den heimischen Eigenproduktionen von Canal+ das Doku-Format „But what about ...“, das News-Magazin „Was geht?“ und die Musiksendung „Aux“. Es sind Formate, die sich eher an ein junges Publikum richten, was noch aus der Vergangenheit mit dem Sender A1now rührt. Mit Canal+ wolle man erwachsener werden.

Auf der Plattform zu finden sind europäische Serien wie „Vernon Subutex“ und „Meine geniale Freundin“. Dazu kommt das Angebot von Starzplay mit „Killing Eve“, „The Great“ und „Normal People“. Am 13. April startet die britische Serie „The Responder“ mit Martin Freeman („The Hobbit“). Auch zahlreiche österreichische Filme sind bei Canal+ vertreten, von „Muttertag“ über „Love Machine“ bis „Komm, süßer Tod“.

Das Abo kostet 8,99 Euro monatlich. Neben dem Streamingdienst gibt es mit Canal+ First auch einen dazugehörenden Pay-TV-Sender.