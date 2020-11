Neuer Sendetermin für abgebrochene "Vienna Blood"-Folge

Wegen der Terrorberichterstattung wurde "Vienna Blood – Der verlorene Sohn" am Montagabend in ORF2 abgebrochen. Nun wurde ein neuer Sendetermin bekannt gegeben: ORF2 zeigt die dritte Episode der Krimi-Reihe am Mittwoch, 11. November, um 20.15 Uhr.

Der britische Schauspieler Matthew Beard spielt die Titelrolle des Max Liebermann, ein junger Arzt und Psychoanalytiker. Sein Partner, der Kriminalbeamte Oskar Rheinhardt, wird vom Publikumsliebling Juergen Maurer verkörpert. Neue Folgen werden derzeit in Wien gedreht, Regie führt dabei Robert Dornhelm.