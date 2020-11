Neuzugang bei "Vienna Blood": Moderatorin Miriam Hie hat "Blut geleckt"

2019 startete Moderatorin Miriam Hie (42) mit ihrem Soloprogramm „Who is Hie“ als Kabarettistin durch. Und jetzt läuft es für sie richtig gut in der Schauspielbranche. „Ja, ich habe jetzt wirklich einige Projekte vor der Kamera“, sagte sie dem KURIER.

Ihr neuester Coup? Eine durchgängige Rolle in der BBC-Serie „Vienna Blood“ an der Seite von Matthew Beard und Juergen Maurer. „Ab der zweiten Staffel bin ich im Ermittler-Team dabei und darf es auf eine besondere Art unterstützen. Es ist eine richtig coole Rolle. Mehr darf ich leider noch nicht verraten“, so Hie.