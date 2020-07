Neue Wege: Miriam Hie spielt jetzt im "Tatort" mit

"Ich spiele keine Leiche und auch keine Nutte", grinst Miriam Hie im KURIER-Talk. Sie feierte gerade den Drehschluss des "Tatort" mit dem Titel "Verschwörung" (Ausstrahlung im ORF 2021), wo sie eine Rolle hat, "die sehr viel mit Tieren zu tun hat".

Und das sieht sie schon einmal als riesigen Schritt in die richtige Richtung. "Ich möchte endlich raus aus dem Klischee und auch einmal für andere Rollen besetzt werden als die der Hure oder eiskalten Killerin. Ich sehe schon, dass es eher in Richtung Diversität geht und Menschen mit migrantischem Hintergrund nicht nur für Stereotype besetzt werden. Aber es gibt noch sehr viel Luft nach oben", so Hie zum KURIER.