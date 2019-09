Die Identitätskrise der Miriam Hie

In ihrem ersten Soloprogramm erzählt Moderatorin Miriam Hie über ihren Versuch, sich in der Großstadt bei der asiatischen Community einzuschleimen und dabei in der Karaokebar k.o. geht. Sie plaudert über Kommunikationsschwierigkeiten mit Google Translator und Ahnenforschung via Whattsapp. Die Künstlerin mit multipler Identitätskrise nimmt das Publikum auf eine amüsante Reise von Christkindl über Wien nach Indonesien mit.

Dem KURIER stand sie jetzt herrlich ehrlich Rede und Antwort.

Drei Worte, die mich beschreiben ... Ich bin viele.

Mein innigster Wunsch, um die Welt zu verändern/verbessern, wäre ... mehr Fairness und Menschlichkeit!

Wenn ich einen Tag ein Mann sein könnte, würde ich ... mich sehr viel mit meinem Penis beschäftigen.

Die beste Entscheidung meiner beruflichen Laufbahn war ... mein eigenes Soloprogramm „Who is Hie“ zu schreiben.