Neue ORF-Mystery-Serie „Schnee“ entsteht

Wenn der Schnee ausbleibt und der Klimawandel Gletscher schmelzen lässt, kommt längst Vergessenes wieder ans Tageslicht. So ist es auch in „Schnee“, einer Mystery-Serie, die derzeit im Veneto und in Südtirol für ORF, BR, NDR und ARTE entsteht.

Im Mittelpunkt des auf sechs Folgen angelegten Thrillers steht das fiktive Tiroler Dorf Rotten, wohin die Ärztin Lucia Salinger (Brigitte Hobmeier) mit ihrer Familie zieht. Ihre zehnjährige Tochter Alma (Laeni Geiseler) soll in der Bergluft ihr Asthma auskurieren. Lucia hat dafür ihre Karriere im Krankenhaus aufgegeben, ihr Mann Matthi (Robert Stadlober) sein Hipster-Café in Wien geschlossen. Doch der Neustart in dessen Heimatort verläuft holprig. Der Wintersport-Ort leidet, weil Schnee fehlt. Als der Gletscher eine Leiche freigibt, kommen in dem Bergdorf alte Geheimnisse und neue Begehrlichkeiten zu Tage, und Lucia gerät in einen Sog sonderbarer Vorkommnisse, die einen Riss durch ihre Familie ziehen.

Teil des Hauptcasts sind auch Marie-Luise Stockinger, Karl Fischer, Maria Hofstätter sowie Stipe Erceg als Ermittler.