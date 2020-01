Barbara Alberts erstes TV-Projekt bei der Berlinale

Insgesamt habe man dazu drei Projekte, die „schon sehr weit gediehen“ sind, am Laufen: Eines ist ein Entwicklungsauftrag des ORF mit dem Arbeitstitel „Eine Klasse für sich“, eine Serie, die in einer Schule spielen wird. Dazu kommt die Politthriller-Serie „Meet your Faker“.

Zuvor aber soll „Schnee“ umgesetzt werden, das bereits quer durch Europa bei einschlägigen Investoren-Events präsentiert wurde und wird. So auch Ende Jänner in Göteborg bei der TV Drama Vision. „Dann folgt noch die Berlinale, was ebenfalls schon für Anfragen potenzieller Partner gesorgt hat. Ich bin guter Dinge, dass wir bald mit ‚Schnee‘ in Produktion gehen können“, sagt Wolschlager.

Vorgänger

Unter den deutschsprachigen Vorgänger-Projekten von „Schnee“ bei der „Co-Pro Series“, die inzwischen schon realisiert sind, finden sich beispielsweise der ARD/Sky-Serienhit „ Babylon Berlin“ (eben in die dritte Staffel gestartet) sowie die erste Co-Produktion von ORF und Netflix, Marvin Krens „Freud“, die heuer bei der Berlinale ihre Weltpremiere feiern wird. Dort im Vorjahr präsentiert, aber aus Zeitgründen aufgeschoben, ist die serielle Umsetzung des Romans „Schwere Knochen“ – dessen Autor David Schalko steckt in den Vorbereitungen für eine neue Sky-Serie.