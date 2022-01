Neue Doku über Muhammad Ali: "... und schön wie ein Mädchen“

Am 17. Jänner 2022 hätte Muhammad Ali seinen 80. Geburtstag gefeiert. Doch bereits am 3. Juni 2016 ist der Ausnahmeboxer an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung gestorben. Bis heute gilt er für viele als der größte Kämpfer aller Zeiten.

Warum dem so ist – dieser Frage geht der amerikanische Star-Dokumentarist Ken Burns in seiner vierteiligen Doku „Muhammad Ali“ (Dienstag, 20.15 Uhr und 22.30 Uhr, Mittwoch, 20.15 Uhr und 22.10 Uhr auf Arte) in aller Ausführlichkeit nach. In seinem unverwechselbaren, detailbesessenen und verzweigten Erzählstil, der sich aus Tonnen von Archivmaterial und Interviews mit Zeitzeugen und Experten zusammensetzt, fächert Burns – gemeinsam mit seinen Co-Regisseuren David McMahon und seiner Tochter Sarah Burns – die unglaubliche Lebensgeschichte des Schwergewichtsboxers auf.