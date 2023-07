Dem neuen multimedialen Prinzip in der Info folgend werden die bisher in TV und Radio unterteilten Ressorts auch jeweils unter eine Führung zusammengelegt. In den Kernressorts wie Innenpolitik oder auch Wirtschaft könnte dieser Prozess noch für Emotionen – vor allem intern – sorgen.

Allzu lange kann man sich mit dem Einfinden in die neuen Strukturen nicht aufhalten: 2024 ist ein Superwahljahr. Es reicht von EU- und Nationalratswahlen bis zu den US-Präsidentenwahlen. Damit steht auch das Funktionieren der ORF-Information im Fokus.