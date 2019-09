Neu zum Streamen: Ebola-Thriller und Einblicke in Trumps "Haussender"

Wie Ende der 80er ein Ebola-Ausbruch in den USA verhindert wurde und wie " Fox News" zu Donald Trumps " Haussender" avancierte, zeigen die aktuellen Streaming-Neuheiten. Was Sie in den beiden Sky-Serien "The Hot Zone" mit Julianna Margulies und Liam Cunningham und "The Loudest Voice" mit Russell Crowe erwartet, lesen Sie in diesem Artikel. Außerdem finden Sie neue Serien bei Netflix und Amazon im Überblick.