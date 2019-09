Wie macht sich Comedian Sacha Baron Cohen in der Serie "The Spy" und was passiert in der zweiten Staffel von "Élite"? Das und was dieses Wochenende sonst noch bei den Streamingdiensten startet, lesen Sie in diesem Artikel. Neues gibt es unter anderem von Bill Burr. Außerdem sind "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" sowie "Colette" nun zum Streamen verfügbar.