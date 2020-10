Netflix setzt weitere Serie wegen Corona ab

"Glow" ist nicht die erste Netflix-Serie, die Corona zum Opfer fällt. Der Streamingdienst hat in den vergangenen Wochen und Monaten bereits mehrere Titel aufgrund der Pandemie gecancelt.

Welche Serien Netflix wegen Corona abgesetzt hat

Bereits im Sommer hatte Netflix bekanntgegeben, mehrere Serien coronabedingt nicht verlängern zu wollen, darunter etwa "The Society" und "I Am Not Okay With This". "The Society" hatte bereits offiziell eine zweite Staffel bekommen. Bei "I Am Not Okay With This" soll laut Deadline an Drehbüchern für eine zweite Staffel gearbeitet worden sein.

Unsicherheiten bezüglich Produktionsstart, der Verfügbarkeiten des Casts und höhere Kosten hätten jedoch zu der Entscheidung geführt, die zwei Serien abzusetzen – obwohl beide sowohl bei Kritikern als auch bei den Zusehern gut angekommen seien.

Ebenfalls gecancelt wurden zuletzt "Altered Carbon", "The Dark Crystal: Age of Resistance" und "Teenage Bounty Hunters" – die Pandemie wurde bei diesen Produktionen von Netflix nicht explizit als Grund genannt.