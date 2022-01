Netflix-Film "München": Begegnung mit dem Bösen

Historienfilme haben es freilich an sich, dass der Ausgang bekannt ist. Sandra Hüller, die von Hartmanns Kollegin Helen Winter spielt, meint aber: „Man vergisst, wie es ausgeht. Zumindest ging es mir so, als ich das Buch gelesen habe, dass ich zwischendurch vergessen habe, dass der Plan natürlich nicht funktioniert hat. Weil das so gut gebaut ist, glaubt man daran, dass es diese Figuren wirklich gegeben hat.“

Ihre Rolle sei im Film etwas vergrößert worden. Für die Schauspielerin, die mit dem Arthouse-Film „Toni Erdmann“ große Erfolge feierte, war es der erste Film, der in der Nazizeit spielt. „Ich wollte mit der Zeit tatsächlich nie etwas zu tun haben“, sagt Hüller. „Ich habe es abgelehnt, sowohl Leute im Widerstand als auch Faschisten zu spielen, weil ich fand, dass es dazu schon ganz viele Filme gibt. Und in dem Moment, wo man über den Faschismus erzählt, inkarniert man ihn ja auch immer wieder. Und trotzdem wollte ich gerne mit Christian Schwochow arbeiten. Mich hat tatsächlich der Gedanke gepackt, dass es so kurz davor gewesen sein könnte, dass diese Katastrophe nicht stattgefunden hätte.“

Was sie während der Arbeit immer wieder beobachtet habe: "Dass wir so an das Narrativ von der Grausamkeit des Menschen gewöhnt sind, weil wir sie gesehen haben, dass man dahinter irgendwie nicht mehr zurücktreten kann. Das finde ich total tragisch und fatal."