Doku über NS-Verbrechen: "Dort war das Gras ganz dunkel"

Vor Ort wurde Jahrzehnte lang nicht über das Massaker gesprochen. Erst 1993, nach jahrelangen Diskussionen, wurde von einem Holocaustüberlebenden ein kleiner Gedenkstein gesetzt, der aber versetzt werden musste.

„Vielleicht hat nur niemand genau nachgefragt“, sagt Hans Hochstöger in seiner Doku. Er habe beschlossen, nach Antworten zu suchen. Der Filmemacher begab sich 2015 gemeinsam mit seinem Bruder Tobias auf eine mutige Reise in die Vergangenheit der benachbarten Orte Hofamt Priel und Persenbeug, in denen die beiden selbst aufgewachsen sind. Daraus entstand die Kinodoku "Endphase". Für die ORF-Schiene "Dokfilm" wurde nun eine gekürzte Fassung erstellt. „Das Schweigen der Alten“ läuft am 23. Jänner, 23.05, in ORF2.