"München": Was-wäre-wenn-Spiel am Rande des Abgrunds

In den 1930er Jahren wurden Freunde nicht durch einen Brexit entzweit, sondern durch eine aufkeimende verbrecherische Diktatur. So ergeht es auch zwei Oxford-Studenten, dem Deutschen Paul von Hartmann (Jannis Niewöhner) und dem Briten Hugh Legat (George MacKay), in dem Netflix-Film „München – im Angesicht des Krieges“.

Die beiden Figuren wurden 2017 von Robert Harris erfunden, der Brite schreibt bevorzugt historische Romane mit Ein-Wort-Titeln. Der deutsche Regisseur Christian Schwochow fertigte daraus nun einen Spionage-Thriller mit feinem deutsch-britischen Cast.