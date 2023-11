Nebenjobs von ORF-Journalisten sorgen im Stiftungsrat für Diskussionen

Welche Nebenjobs sollen ORF-Journalisten und Moderatoren ausführen dürfen und wie viel sollen zusätzlich verdienen können – mit diesem Thema beschäftigte sich am Donnerstag erneut der ORF-Stiftungsrat. Wie berichtet, ist von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann eine internationale Ethikkommission berufen worden, die verbindliche Regeln für die Zusatzbeschäftigungen erstellen soll. Hochgekocht ist das Thema nun, weil „ZiB“-Präsentatorin Nadja Bernhard die Eröffnung der Generalversammlung der Interpol am Dienstag anlässlich deren Gründung in Wien vor 100 Jahren moderierte. Als Gastredner dabei war auch Bundeskanzler Karl Nehammer dabei.