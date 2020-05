"Nachtschicht"-Regisseur Lars Becker: "Wir haben alle nur ein Blut"

Von der am Noir angelehnten, seit 2003 gesendeten „ Nachtschicht“ gibt es jedes Jahr nur einen Film. „Es war von Anfang an das Konzept, dass jede Folge für sich steht, so wie ein Musik-Album. Das heißt, jede hat ihren eigenen Style, ihre Musik, ihren Sound, ihren Flow.“

Deshalb ist es Becker so wichtig, hier Regie zu führen – und die Geschichten zu schreiben: „Da geht es um einen bestimmten Kosmos, den ich vor Augen habe und der sich filmisch wiederfinden soll. Dazu kommt: Es gibt auch nicht so viele, die etwas schreiben, was ich dann kongenial umsetzen könnte. Und, das soll nicht arrogant klingen, es werden oftmals Drehbücher etwa für den ,Tatort’ angeboten, die bestimmten Strickmustern folgen. Das interessiert mich dann nicht.“