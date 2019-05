„Reich oder tot“: Fritz Karl und die schrägen Vögel

„,Reich oder tot‘ ist weniger ein Krimi, denn ein Drama über eine Männerfreundschaft – das zieht sich durch alle bisherigen Filme dieser Reihe“, sagt Karl im KURIER-Gespräch. „Es ist eine komische Treue, die dieses ungleiche Paar verbindet.“ Und die wird auch privat auf eine harte Probe gestellt.

Während Diller mit Abstrichen ein gefestigter „Normalo“ ist, ist Kessel immer etwas neben der Spur. „Beide agieren ständig im Graubereich. Aber so nach und nach reitet Kessel den Diller immer tiefer hinein.“ Das passiert nicht absichtlich. Karl: „Es ist das Kessels Charakter-Korsett, er ist so gestrickt. Aus seinem Suchtverhalten heraus, aus seinen Zwängen und Abhängigkeiten und nicht zuletzt auch aus Liebe zu seiner Frau und den Kindern trifft er falsche Entscheidungen. Die erscheinen ihm in diesen Momenten einer Drucksituation immer richtig und logisch. Aber am Ende ist es stets der Griff ins Klo.“

Der Oberösterreicher mag diesen „Bullen“. „Für einen Schauspieler ist es ein Geschenk, eine solch’ zwiespältige Figur zu spielen.“

Von der üblichen Vorstellung eines Krimis muss man sich als Zuseher bei Lars Becker aber verabschieden. „Er spielt mit der Ambivalenz seiner Figuren.“ Als Schauspieler müsse man bei Becker, mit dem der 51-Jährige gern und viel arbeitet, „immer so ein wenig umschalten vom Normal-Modus. Das gibt es nicht so oft, dass jemand ein Buch schreibt und inszeniert, das diesen Logik-Zwang überwindet.“

Dafür scheinen seit Teil 1 („Unter Feinden“) österreichische Schauspieler prädestiniert. Neben Fritz Karl und Nicholas Ofczarek finden sich bisher u. a. Birgit Minichmayr, Cornelius Obonya, Juergen Maurer im Cast der Reihe. „Offenbar ist Lars sehr österreich-affin. Ich wundere mich ja ein bisschen, dass sich der ORF nie dafür interessiert hat. Aber egal, es lief sehr gut bisher.“ Für 2020 wird der nächste Film vorbereitet.