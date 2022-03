„Nachbar in Not“: Puls24 und ServusTV bei ORF-Aktion dabei

„Die gemeinsame Medienkraft zwischen Privat und Öffentlich-Rechtlichem ist ein richtiges Signal, denn zusammen können wir mehr erreichen. Das steht jetzt im Vordergrund", so ProSiebenSat.1Puls 4-Geschäftsführer Markus Breitenecker. Wobei das eigene Hilfsengagement über diese Kooperation hinaus geht: Puls24 wird am 19. März auch das ganztägige "We stand with Ukraine"-Benefizkonzert für Volkshilfe und "Nachbar in Not" im Wiener Ernst-Happel-Stadion übertragen, bei dem Größen der österreichischen Musik - von Wanda bis Bilderbuch - dabei sein werden.

Auch für ServusTV steht nun das Bündeln der Kräfte im Vordergrund. „Die Situation der Menschen in der Ukraine macht mich unglaublich betroffen. Man fühlt sich einfach hilflos. Umso mehr bin ich froh, dass wir mit ServusTV die Aktion ‚Nachbar in Not‘ unterstützen und freue mich über viele Anrufe am Spendentelefon“, sagt Moderator Andreas Moravec, der selbst am Telefon Spenden entgegennehmen wird. Der ORF-Aktionsabend wird live ab 20.15 Uhr auf servustv.com gestreamt.

Der ORF stellt den Privaten das Sendesignal gratis zur Verfügung.