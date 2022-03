Nach Reichelt kritisiert nun auch "Emma" die "Sendung mit der Maus"

WDR: "Höchste Zeit, dass das Thema behandelt wird"

Gegenüber dem "Spiegel" erklärte Brigitta Mühlenbeck, Programmgruppenleiterin Kinder und Familie beim WDR: "Transgeschlechtlichkeit ist gesellschaftlich relevant. Es gibt Kinder und Jugendliche, die ein Problem mit ihrem Geschlecht haben. In Schulklassen ist Transgeschlechtlichkeit Thema, ob offen darüber gesprochen wird oder nicht. Es ist höchste Zeit, dafür zu sorgen, dass es behandelt und erklärt wird als etwas, das zu diesem Leben dazugehört." In der Redaktion habe man sich gewundert, "dass die Sendung solche Wellen geschlagen hat".

Kritik von Transpersonen, dass in dem Beitrag diskriminierende Beschreibungen wie "im falschen Körper geboren" sowie der vorherige Name verwendet wurden, entgegnete Mühlenbeck: In der Sendung spreche man so, "wie in unserer gesellschaftlichen Realität darüber gesprochen wird". Es gehe darum, möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer mitzunehmen. "Das bekommen wir nicht hin, wenn wir mit einem bestimmten Wording erst einmal Fremdheitsgefühle auslösen."

Die Sendung habe sich mit 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern großer Beliebtheit erfreut, so Mühlenbeck.