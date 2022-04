"Mr. ROMY" Andi Knoll: "Jeder hat das Recht, sich zu blamieren“

Knoll: Früher war die Fernsehenbranche ein gemeinsamer deutschsprachiger Raum. Viel mehr österreichische Stars sind in deutsche Shows eingeladen worden.Heute kennen wir in Österreich die deutschen Schauspieler, aber die österreichischen sind umgekehrt am deutschen Markt weniger präsent. Ich weiß nicht, was da schief gegangen ist.

Freistätter: Die Wahrnehmung von Schauspielern hat sich verändert. Manche sind auch ganz stark in den Sozialen Medien zu anderen Themen präsent, wie Verena Altenberger.

Knoll: Dr. Nina Proll hat online auch ganz viel zu sagen gehabt. Das war durchaus interessant.

Im ORF-Biotop ist das aber wohl schwieriger, oder? Da muss man jede Instagram-Story drei Mal umdrehen, bevor man sie postet.

Knoll: Wir sind öffentlich-rechtlich, wir gehören allen. Bei Information noch viel mehr als bei Gesichtern aus der Unterhaltung. Da gibt es keine private Meinung, da kann man noch so auf seinen Twitteraccount schreiben: Ich bin hier privat. Nein, bist du nicht.

Armin Wolf würde widersprechen.

Knoll: Ja, das darf er Gott sei Dank auch, wir sind ein freies Land. Ich glaube nur trotzdem: Es kann sehr gefährlich sein, wenn man mit persönlicher Meinung zu salopp umgeht. Aber vielleicht ändert sich das gerade. Leute wollen Gesichter, die eine Meinung haben. Und ich habe eh zu allem eine Meinung, aber ich finde, es macht einen Unterschied, ob man zu etwas gefragt wird oder ob man ungefragt ein Statement postet. Niemand von uns ist privat.



Ihr seid aber auch oft Zielscheibe von Social-Media-Meinungen. Wie geht man mit dieser Begleitmusik um, die ja oft sehr kritisch ist?

Knoll: Es kommt sehr darauf an, wer und wie viele das sagen, und in welcher Tonalität. Wer hat Recht: Will Smith – oder alle anderen? Ich habe in meinem Leben nur einen Shitstorm abbekommen. Da habe ich ein Foto gepostet, auf dem ich vor einem Spanferkel stehe und dem Kopf ein Bussi gebe. Es gab tausend Postings – „Entwürdigung des Tieres“ und so weiter. Ab dem 500. aber ging es gar nicht mehr um mich, da haben sich die Veganer mit den Landwirten gematcht. Man darf es nicht so sehr Ernst nehmen. Wie man ja auch die Lorbeeren nicht alle persönlich nehmen sollte. Außer wenn die ROMY ein fulminanter Quotenerfolg werden sollte, liegt das natürlich ausschließlich…



An mir.

Knoll: .. am Markus und nicht an mir. Ich würde mir nie den Erfolg alleine umhängen. Aber den Arschtritt auch nicht. Man ist wie eine Leinwand, die bespielt wird, und das hat man nicht immer ganz unter Kontrolle. Früher war es Menschen wie mir vorbehalten, öffentlich eine Meinung zu haben. Jetzt kann das jeder. Das ist toll, aber natürlich auch gefährlich. Die negative Emotion ist natürlich die stärkere, geschimpft wird schneller als gelobt. Diese Büchse der Pandora werden wir nicht mehr zukriegen. Man redet halt gerne, und noch lieber hat man, wenn auch wer zuhört. Übrigens, danke, dass Sie hier noch immer lesen!