Mitten in Johnson-Turbulenzen: Jörg Winter übernahm ORF-Büro in London

Wagner von Rom nach Istanbul

Als Nachfolgerin Winters leitet Katharina Wagner seit 1. Juli das ORF-Büro in Istanbul mit Nebenstelle in Teheran. Sie verließ dafür das Korrespondentenbüro in Rom. Dort ist seit 1. Juli Alexander Hecht, der bisher in Wien in der ORF-TV-Auslandsredaktion arbeitete, tätig.

Der gebürtige Oberösterreicher Winter freute sich in einer Stellungnahme, dass er nach mehr als elf Jahren Arbeit in autoritären Schwellenländern nun sein erstes europäisches Korrespondentenbüro übernehmen könne, auch wenn die Erfahrungen der vergangenen Jahre seinen ethischen Kompass als Journalist sicherlich gestärkt hätten. "Als anglophiler Mensch bin ich Großbritannien seit meiner Studentenzeit dort eng verbunden. Aus diesem großen und für Europa historisch so wichtigen Land für unser Publikum berichten zu können, war seit Langem mein großer Wunsch", so der 49-Jährige im März.