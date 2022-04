ORF-Korrespondentin Katharina Wagner wechselt von Rom nach Istanbul

Katharina Wagner übernimmt mit 1. Juli die Leitung des ORF-Korrespondentenbüros in Istanbul. Die bisherige Rom-Korrespondentin folgt damit auf Jörg Winter, der zum selben Zeitpunkt als Leiter ins ORF-Büro in London wechselt. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann bezeichnete Wagner in einer Aussendung als eine der renommiertesten ORF-Journalistinnen, die nun das "geopolitisch enorm wichtige Büro in Istanbul" leiten werde.

"Ich freue mich sehr darauf, in Zukunft aus diesem vielfältigen Land berichten zu können", so Wagner. Die gebürtige Wienerin studierte Journalismus an der FHWien und arbeitet seit 2012 für den ORF. Wenige Jahre später war sie bereits Auslandskorrespondentin in Paris, berichtete aber auch im Zuge von Reportagereisen aus Marokko und dem Libanon. Seit 2017 arbeitete sie schließlich im ORF-Büro in Rom.